Президент призначив Рибачука та Буцу радниками

Президент України Віктор ЮЩЕНКО призначив Олега РИБАЧУКА та Богдана БУЦУ радниками Президента.

Тексти відповідних указів глави держави від 26 вересня розміщено на офіційному сайті Президента.

О.РИБАЧУКА призначено “радником Президента України, увільнивши його від виконання обов`язків Радника Президента України (поза штатом)”, йдеться в указі.

Як повідомляв УНІАН, О.РИБАЧУКА було звільнено з посади глави Секретаріату Президента 15 вересня 2006 року.

Б.БУЦА був міністром Кабінету Міністрів з 27 вересня 2005 року по 4 серпня 2006 року. З квітня 2006 року – депутат Львівської обласної ради.