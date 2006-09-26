Створення коаліції призначене на 28-е

Робоча група з питань розширення коаліції вирішила зібратись ще раз – 28 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам повідомив представник «Нашої України» в робочій групі, народний депутат Анатолій КІНАХ.

А.КІНАХ повідомив, що сьогодні робоча група практично завершила роботу над коаліційною угодою і неузгодженим залишився лише один розділ, що стосується принципів і напрямків адміністративної реформи і місцевого самоврядування.

А.КІНАХ зазначив, що учасники переговорів вирішили дати експертам один день, щоб вони напрацювали підходи до вирішення цього питання. За словами А.КІНАХА, 28 робоча група планує вже зібратись на останнє своє засідання і остаточно ухвалити текст угоди.

Після цього, за словами А.КІНАХА, мають зустрітись лідери для того, щоб узгодити протокол розбіжностей. Він підкреслив, що на сьогодні досягнуто домовленості, що всі положення Універсалу національної єдності будуть враховані в угоді.

Він підтвердив, що розбіжності залишились лише між «Нашою Україною» і комуністами. Однак він вважає, що компроміс можливий, якщо виходити із загальнонаціональних інтересів. Він підкреслив, що «Наша Україна» відстоювала і продовжуватиме відстоювати засади розвитку України як сучасної правової держави, для чого необхідна інтеграція в європейський простір.

В той же час він уникнув відповіді на запитання, чи відповідає дійсності інформація, що фактично Партії регіонів та соціалістам доведеться обирати, з ким вони будуть у коаліції - з “Нашою Україною” чи з комуністами. А.КІНАХ зауважив, що це справа цих політичних сил.

А.КІНАХ підкреслив, що питання участі “Нашої України” в коаліції остаточно ще не вирішено. Він зауважив, що сьогодні політрада “Нашої України” рекомендувала партіям, що входять до блоку, провести засідання своїх керівних органів для того, щоб до кінця тижня визначити свою позицію щодо угоди.

Він підкреслив, що “Наша Україна” планує до кінця тижня остаточно визначитись, щоб вже на наступному тижні, який буде пленарним, можна було вирішити питання створення коаліції остаточно.