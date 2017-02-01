Ескалація в Авдіївці може ускладнити зближення Трампа і Путіна - NYT

Бої змінили лінію фронту лише на кілька сотень ярдів, але вони потенційно можуть ускладнити США і РФ пошуки поліпшити відносини, пише ZN.UA з посиланням на New York Times.

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Оглядач Ендрю Крамер нагадує, що США допомагають тренувати і забезпечувати обладнанням українських вояків, які борються проти проросійських бойовиків у двох східних областях України. Це єдина активна війна в Європі сьогодні. Оглядач пише, що загострення останніх днів почалося через бажання обох сторін посилити свій контроль у так званій "сірій зоні", яка до цього часу вважалася буферною. Армія України просунулася вперед в двох місцях. Але командири пояснюють, що зробили це лише для того, щоб відбити атаки бойовиків.

В МЗС України закликали західні уряди до дипломатичного втручання. У заяві відомства йдеться про те, що російські сили ведуть масові атаки уздовж лінії розмежування, обстрілюючи з артилерійських систем, важкої артилерії та інших озброєнь українські позиції.

Європейські спостерігачі фіксують обстріл Авдіївки з неділі. Журналісти, які побували в місті, повідомляють про спроби ворожої сторони чинити психологічний тиск, які вказують на причетність Росії. На мобільні телефони українських солдатів часто приходять повідомлення з текстом: "Ви лише м'ясо для ваших командирів". Через обстріли в Авдіївці припинилися постачання води та електроенергії. Українська влада встановила пункти обігріву для тих, чий будинок був пошкоджений, враховуючи зимовий холод. Київ почав евакуацію людей з міста.

Тим часом, ватажки терористів з так званих "ДНР" і "ЛНР" теж звернулися до президента США Дональда Трампа і президента Росії Володимира Путіна "знайти дипломатичне рішення". Загравання адміністрації Трампа з Кремлем турбує Київ, який боїться, що Захід послабить тиск на Росію, не змушуючи її вивести війська з Донбасу. Однак, як зазначає американський оглядач, Україна все ж не беззахисна. Її армія продемонструвала бойову здатність ще до того, як американські військові почали проводити тренування.

Тим часом, сьогодні бойовики обстріляли українські позиції під Авдіївкою з "Градів" і зробили нову спробу штурму. Нагадаємо, ворог з 29 січня веде масований обстріл Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля цього населеного пункту відбили кілька спроб штурму.

Через обстріли боевиов порушено тепло - та енергопостачання міста, призупинив роботу коксохімічний завод. У ніч на 31 січня було оголошено надзвичайний стан, вранці почалася добровільна евакуація.