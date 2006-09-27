Азаров заборонив критикувати Януковича

Перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів України Микола АЗАРОВ зазначає нерозуміння окремими міністрами свого місця в уряді.

Про це він заявив у опублікованому сьогодні інтерв`ю газеті «Экономические известия».

«Поки що я не бачу непереборних розбіжностей і суперечностей. Поки що я оцінюю окремі інциденти як нерозуміння окремими міністрами свого місця в Кабміні. Поки що», - сказав М.АЗАРОВ.

Зокрема, він навів приклад, коли міністр палива і енергетики Юрій БОЙКО відправився до Москви на переговори з газових питань, і того ж дня міністр закордонних справ Борис ТАРАСЮК направив Росії ноту з вимогою повернути маяки.

«Я ставлю на засіданні уряду питання, а почекати з цією нотою не можна було? Треба було саме тоді, коли Ю.БОЙКО полетів на ці складні переговори, ноту направляти? І ніхто не може дати відповідь. Дуже важко буде реалізовувати економічну політику, якщо їй суперечитиме зовнішня політика», - підкреслив перший віце-прем`єр.

Точно так неприпустимими він називає заяви окремих міністрів і їх заступників з приводу тих або інших висловів прем`єр-міністра.

«Я хотів би нагадати, що прем`єр призначений як представник партії-переможця на виборах і призначений Верховною Радою», - підкреслює М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, після заяв, зроблених В.ЯНУКОВИЧЕМ в Брюсселі 15 вересня про тимчасову відмову України приєднуватися до Плану дій з отримання членства в НАТО, міністри закордонних справ і оборони Борис ТАРАСЮК і Анатолій ГРИЦЕНКО критично оцінили його заяви, зазначивши, що таким чином Україна виявилася відкинутою на деякий час назад в реалізації демократичних реформ, що є найважливішою складовою Плану дій.