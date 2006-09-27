Дмитро Рогозін і Євген Філіндаш проведуть прес-конференцію у Дніпропетровську

28 вересня о 14-00 у Дніпропетровську в готелі «Дніпропетровськ» відбудеться прес-конференція депутата Державної Думи Росії Дмитра Рогозіна (партія «Родина») і народного депутата Верховної Ради України Євгена Філіндаша (Соціалістична партія України) на тему: «Криза російсько-українських відносин і шляхи її подолання». В рамках прес-конференції буде представлено новий погляд Дмитра Рогозіна на формат російсько-українських відносин. Телефони: 8.050.158.36.62 (Україна), +7.495.517.82.25 (Росія), e-mail: ampekm@gmail.com.