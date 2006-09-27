Президенти чотирьох країн вшанували пам’ять жертв Бабиного Яру

Президенти України, Ізраїлю, Хорватії і Чорногорії вшанували пам’ять жертв Бабиного Яру в Києві.

Як повідомляє прес-служба Президента України, зокрема, в рамках заходів з нагоди 65-ї річниці трагедії безпосередньо в урочищі Бабин Яр Президент України Віктор ЮЩЕНКО разом з дружиною Катериною ЮЩЕНКО поставили до меморіалу жертв Бабиного Яру свічку вічної пам’яті.

Так само вшанували пам’ять більш ніж 100 тисяч загиблих і почесні гості, які прибули до України з багатьох країн світу. Серед них – Президент Ізраїлю Моше КАЦАВ з дружиною, Президент Хорватії Степан МЕСИЧ, Президент Чорногорії Філіп ВУЯНОВИЧ з дружиною.

З української сторони участь у церемонії також взяли прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ, голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ, урядовці, народні депутати, представники релігійних та громадських організацій тощо.

Свічки до підніжжя пам’ятника також поставили голова Міллі Меджлісу Азербайджану Октай АСАДОВ, голова Ради Федерації Федеральних зборів Росії Сергій МИРОНОВ, заступник голови Сейму Литви Відас ГЯДВІЛАС, віце-прем’єр-міністр Болгарії Емел ЕТЕМ, віце-прем’єр-міністр Словаччини Душан ЧАПЛОВИЧ.

Вшанувати пам’ять жертв Бабиного Яру приїхали представники урядів Бельгії, Великої Британії, Кіпру, Нідерландів, Угорщини, Фінляндії, Франції, Грузії, Польщі, США.

Участь у церемонії також взяли координатор системи ООН в Україні Френсіс О’ДОННЕЛ, голова Представництва Єврокомісії в Україні Ієн БОУГ, персональний представник Діючого голови ОБСЄ Герт ВАЙССКІРХЕН.

Серед учасників церемонії – представники дипломатичного корпусу та єврейських громад різних країн.

Присутні вшанували пам’ять загиблих хвилиною мовчання. Після цього представники різних релігійних конфесій прочитали молитву за жертвами Бабиного Яру.