Цушко: замовники вбивства Гонгадзе одержали гарантію недоторканності

Народний депутат Україна, лідер фракції СПУ Василь ЦУШКО підозрює, що під час Помаранчевої революції замовники вбивства Георгія Гонгадзе одержали гарантію недоторканності. Про це він заявив сьогодні під час чату на «proUA», зазначивши, що це його особиста думка.

Відповідаючи на питання, чи не час змінити генерального прокурора України для того, щоб розслідування справи про вбивство Г.Гонгадзе завершили і кого він бачить на посту генпокурора, В.ЦУШКО відповів: «Я прізвищ називати не буду. При розгляді цього питання нещодавно в парламенті генеральний прокурор одержав пряму вказівку і попередження. Отже все в його руках. Але конкретно щодо цієї справи - у мене є підозра (але це особисто моя думка), що під час Помаранчевої революції замовники вбивства Георгія Гонгадзе одержали гарантію недоторканності. Я не знаю, хто дав їм цю гарантію, коли давали, але доки цю гарантію не буде знято, цю справу остаточно не буде закрито».

Як повідомляв УНІАН, 15 вересня голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ попередив генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА про можливість його звільнення з посади, якщо ефективно не розслідуватиметься справа Г.Гонгадзе.

Про це спікер сказав на засіданні парламенту після заслуховування інформації генпрокурора щодо розслідування справи про вбивство журналіста.