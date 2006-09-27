Сьомим заступником мера Харкова обрано представника СДПУ(о)

Депутати Харківської міської ради сьогодні на сесії обрали Ігоря ШУРМУ заступником міського голови - директором новоствореного Департаменту охорони здоров’я та соціальних питань.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 79 депутатів із 91, що були присутні на засіданні.

Одночасно І.ШУРМУ введено до виконавчого комітету Харківської міської ради.

За інформацією прес-служби міської ради, департамент, який очолить І.ШУРМА, нещодавно було виділено з департаменту гуманітарних питань.

Відтепер у Харківській міськраді загалом діятимуть 6 різних департаментів, міський голова матиме сімох заступників, включаючи першого.

До цього часу І.ШУРМА працював радником мера Харкова. Член СДПУ(о), народний депутат України 4-го скликання.