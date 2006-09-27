Омельченко візьме Черновецького за свідка

Колишній мер Києва Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО не має наміру звертатись до суду із позовом до нинішнього міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО через звинувачення у розкраданні бюджету столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Києві, коментуючи звинувачення Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО в тому, що колишня влада Києва розкрадала міський бюджет і що 70% проектів будівництва непотрібні місту.

О.ОМЕЛЬЧЕНКО зауважив, що всі ці заяви неправдиві та, по суті, є наклепом.

На думку О.ОМЕЛЬЧЕНКА, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ свідомо говорить такі речі, щоб спровокувати судові позови проти себе. За словами колишнього мера, судові позови дали б Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ можливість звертатись до ЦВК з проханням продовжити термін реєстрації його народним депутатом. О.ОМЕЛЬЧЕНКО переконаний, що Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ боїться втратити депутатську недоторканність.

Колишній мер столиці підкреслив, що всі звинувачення Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО на адресу старої міської влади, по суті, стосуються діяльності його колишніх заступників, деякі з них навіть сьогодні є народними депутатами. О.ОМЕЛЬЧЕНКО вважає, що саме вони й повинні відстоювати у судах свою честь і гідність, але якщо вони цього не зроблять, то у О.ОМЕЛЬЧЕНКА залишається один вихід – оформити судові позови саме до своїх колишніх заступників, які несли відповідальність за ті чи інші напрямки роботи. «А пан ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ допоможе мені як свідок розкрити їхні ганебні дії», - сказав О.ОМЕЛЬЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, в одному із своїх інтерв`ю журналістам Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив, що 70% проектів будівництва, розпочатих минулою київською владою, вважає простою витратою грошей.