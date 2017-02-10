Суд відпустив суддю-хабарника Головатюка

Апеляційний суд відпустив підозрюваного в отриманні хабаря суддю Любомира Головатюка, скасувавши його арешт. Про це повідомив адвокат Роман Маселко на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, суд скасував ухвалу Печерського суду щодо взяття судді під варту.

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«Дива не сталось і Апеляційний суд м.Києва чітко виконав вказівку Вищої ради правосуддя та скасував Ухвалу Печерського суду про взяття під варту судді Головатюка. Очевидно, що підставою стала відсутність згоди на це Вищої ради правосуддя», — написав адвокат.

Як повідомляв УНІАН раніше, 2 січня в ГПУ оголосили про затримання на гарячому судді-хабарника. Як пояснили у відомстві, суддя за вирішення у вищих інстанціях Господарського суду питань на користь хабародавця намагався отримати у підприємця 16000 доларів.

Пізніше стало відомо, що суддя-хабарник фігурував у скандалі з привласненням резиденції "Межигір'я" та низці інших справ.