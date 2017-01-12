"Риболовля на хабарників": у Києві затримано суддю, який вимагав у підприємця $16 тисяч (фото)
20:04, 12 січня 2017Політика
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У Києві затримано суддю Господарського суду, який вимагав з підприємця чималий хабар.
Суддя вимагав з підприємця гроші, його затримано на "гарячому" / facebook.com/LlutsenkoYuri
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко.
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"Департаментом у сфері економіки ГПУ разом з САП і СБУ затримано на гарячому суддю Господарського суду м. Києва, який шахрайським способом намагався отримати у підприємця 16000 доларів", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, суддя вимагав гроші за вирішення у вищих інстанціях Господарського суду питань на користь хабародавця.
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