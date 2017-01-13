Затриманий суддя-хабарник фігурував у скандалі з привласненням "Межигір'я" - ЗМІ

Затриманим учора через хабар суддею Господарського суду Києва виявився Любомир Головатюк. Про це повідомляє "Українська правда".

Читайте такожСуд заарештував тисячу пляшок алкоголю Януковича з Межигір'я, в колекції є вина зі 100-річною витримкою

Видання відзначає, що його прізвище фігурує в низці журналістських розслідувань, які викривали схему передачі резиденції Межигір’я Януковичу. Також у цьому його звинуватили активісти протестних акцій.

В оприлюдненій декларації вказано, що суддя та його родина мають квартиру площею 86,9 кв.м у Києві, у 2011 році у нього з’явився будинок площею 189,9 кв.м у Тужилові Яготинського району. Там же у судді є дві земельні ділянки площею 3060 кв м та 2499 кв м. Також суддя має земельну ділянку у Борисполі 800 кв м. У його дружини є земельна ділянка 2800 кв. м у Згурівському районі Київської області та половина будинку площею 18 кв м.

Їздить Головатюк на Toyota Land Cruiser 200, задекларована вартість 263,100 тисяч гривень, також у нього є KIA Credos. Скільки вона коштує – суддя написав, що не знає.

Дружина Головатюка володіє 60% ТОВ "Ягопак" яке виготовляє упаковки.

У минулому році Головатюк задекларував 234,867 тисяч зарплати та 36,210 тисяч пенсії.

Прибутки його дружини дещо скромніші: 113500 тисяч зарплати та 821 грн процентів.

При цьому у судді на рахунках в банках 250 тисяч, у дружини в банку півмільйона, ще 90 тисяч грн вона позичила.

Крім того, прізвище Головатюка зустрічається в ЗМІ в контексті низки сумнівних суддівських рішень.

Нагадаємо, 12 січня в ГПУ оголосили про затримання на гарячому судді-хабарника. Як пояснили у відомстві, суддя за вирішення у вищих інстанціях Господарського суду питань на користь хабародавця намагався отримати у підприємця 16000 доларів.