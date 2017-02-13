Джемілєв: Росія пропонувала списати "борг Януковича" в обмін на світло в Криму

Про це розповів народний депутат і уповноважений президента України у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв в інтерв'ю "Апострофу".

"Я знаю, коли перекрили електропоставки, сюди приїжджали комісари. Це ніколи в пресу не просочувалося, мені Аваков дзвонив і говорив: "Знаєте, вони поїхали до Яценюка. Російські представники пропонують пробачити 1 мільярд доларів боргу Януковича, якщо ми знову підключимо електрику. Як ви на це дивитеся?" - згадав він про цю ситуацію.

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У свою чергу Джемілєв відповів: "Ми не торгуємо своєю батьківщиною. Нехай пропонує, ми не будемо підключати".

Крім того, продовжив уповноважений президента України у справах кримськотатарського народу, представники РФ зверталися й до Порошенка.

"Але судячи з того, що вони з порожніми руками їхали, зрозуміло, якою була відповідь Порошенка. Так що блокада сильно вдарила по них, вона зробила набагато дорожчим утримання Криму", - підсумував Джемілєв.

Раніше УНІАН повідомляв, що перед окупацією Криму в 2014 році президент Росії Володимир Путін розмовляв по телефону з одним з лідерів кримськотатарського народу Мустафою Джемілєвим і запевняв його, що захистить права кримських татар.