Джемілєв розповів про телефонну розмову з Путіним напередодні "референдуму" щодо Криму

Глава РФ обіцяв також вирішити їхні соціальні проблеми. Про цю телефонну розмову Джемілєв розповів в інтерв'ю Апострофу.

"Коли я розмовляв з Путіним по телефону за чотири дні до референдуму, він мені теж говорив про те, як ощасливить кримських татар, обіцяв соціальні проблеми всіх кримських татар вирішити протягом декількох місяців й говорив, що Росія – велика країна, вона за кілька місяців зробить більше, ніж Україна за 23 роки своєї незалежності", - зазначив він.

Читайте такожДжемілєв пояснив, чому Росія буде змушена віддати Крим

У відповідь на це Джемілєв подякував Путіну й наголосив, що кримські татари у важкій ситуації в основному через те, що Росія свого часу вчинила геноцид кримськотатарського народу й депортувала корінне населення.

"А щодо надання допомоги, потрібно вирішувати не зі мною, а з керівництвом України. Потрібно сідати за стіл переговорів. А щоб сідати за стіл переговорів і щоб переговори були продуктивні, вам потрібно негайно вивести війська з нашої території", - заявив політик.

"А ось ми подивимось, референдум через чотири дні буде", - сказав Путін тоді.

Також, за словами Джемілєва, у той же день президент Росії говорив, що ніяких військовослужбовців РФ в Криму немає.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" з його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії.

18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя. Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели низку економічних санкцій проти РФ.