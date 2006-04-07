Азаров радить Пинзенику піти у відставку

Голова політради Партії регіонів Микола АЗАРОВ вважає, що міністру фінансів України Віктору ПИНЗЕНИКУ після заяв про побоювання за стабільність бюджету слід було б піти у відставку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ сказав сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Якщо міністр фінансів і його перший заступник таке говорять, що повинна заявляти опозиція? Опозиції треба заявити про те, що у такому разі їм обом пора б іти у відставку», - сказав М.АЗАРОВ.

Він підкреслив, що саме нинішнє керівництво Міністерства фінансів і уряд несуть відповідальність за бюджет 2006 року, оскільки саме вони його готували і подавали на розгляд парламенту.

Як повідомляв УНІАН, 29 березня ц.р. міністр фінансів України В.ПИНЗЕНИК висловив занепокоєння результатами виконання державного бюджету в першому кварталі поточного року. В.ПИНЗЕНИК зазначив, що на сьогоднішній день плани бюджетних надходжень у березні виконані на 77%.