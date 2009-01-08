Україна хоче відвернути втрату довіри

Віце-прем’єр-міністр Григорій НЕМИРЯ наголошує, що Україна хоче запобігти втраті довіри до неї як країни-транзитера.

Як повідомляє прес-служба віце-прем’єр-міністра, про це Г.НЕМИРЯ заявив під час зустрічі з Комісаром Європейської Комісії з питань енергетики Андрісом ПІБАЛГСОМ.

Згідно з повідомленням, у ході зустрічі сторони домовились, що експерти ЄС відвідають вимірювальні станції інфраструктури ГТС для контролю транзитних потоків російського газу до ЄС.

“Ми вважаємо позитивом швидку відповідь Європейського Союзу на ініціативу України”, – зазначив Г.НЕМИРЯ. “Мета уряду України чітка – відновити переговори. Ми хочемо запобігти втраті довіри до України як країни-транзитера”, - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, Європейський Союз прийняв пропозицію прем‘єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО про направлення до України експертів, які вивчать причини зриву поставок російського природного газу в країни ЄС та встановлять, хто несе за це відповідальність.

А.ПІБАЛГС сьогодні під час телефонної розмови з Ю.ТИМОШЕНКО повідомив, що технічні експерти ЄС прибудуть до України у п’ятницю, 9 січня.