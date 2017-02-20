Побудова вільної і заможної України буде гідним вшануванням подвигу Героїв Небесної сотні – Гройсман

Про це йдеться у зверненні глави уряду до українців з нагоди Дня Героїв Небесної сотні, який відзначається в Україні 20 лютого.

«Сьогодні ми згадуємо трагічну і водночас героїчну сторінку нашої новітньої історії. Жорстокі події в Києві, коли на очах усього цивілізованого світу відбулося масове вбивство українських громадян, змінили нашу країну і кожного з нас», - зауважив Гройсман і додав: «Тоді нам здавалося, що ми пережили найжахливіше. Як виявилось, це стало лише початком нашого важкого шляху до справжньої незалежності, нашої боротьби за свободу, яка багато в чому не завершилася і понині»

Він наголосив, що не викликає сумніву, що події в столиці України, окупація Криму та війна на Донбасі, яка вже третій рік щодня забирає життя українських військових та мирних громадян, пов’язані.

«І першими в цьому нерівному протистоянні полягли наші Герої Небесної сотні», - додав Гройсман.

«Ми завжди пам’ятатимемо тих, хто заплатив своїм життям за нашу свободу, за наше прагнення жити у країні, де панує справедливість, а людина – найвища цінність. Разом з усіма українцями я низько схиляю голову перед загиблими на Майдані і висловлюю глибоке співчуття їх рідним і близьким», - йдеться у зверненні.

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«Чимало винуватців цього страшного злочину втекли з України, однак вони обов’язково мають бути покарані», - наголосив прем'єр і додав: «Переконаний, що в нашій країні запанує справедлива судова система, а правоохоронці захищатимуть громадян, а не переслідуватимуть їх»

«У наших силах зробити так, щоб наших героїв ми вшановували добрими справами, які слугуватимуть наступним поколінням. Тому лише побудова справді вільної, заможної, справедливої України буде гідним вшануванням їх подвигу і втіленням тієї мети, за яку боролися всі патріоти. Це залежить від кожного з нас, від нашої волі, талантів, умінь, від нашої здатності об’єднатися заради рушійних змін. У нас усе вийде і наші діти житимуть в успішній європейській країні», - сказано у зверненні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Києві вшановують пам'ять загиблих героїв Небесної сотні.