У Києві вшановують пам'ять загиблих героїв Небесної сотні (відео)

Як передає кореспондент УНІАН, заходи безпеки в урядовому кварталі та на Майдані Незалежності в порівнянні з вчорашнім днем дещо послаблені.

Люди несуть квіти до місць розстрілу майданівців та до пам'ятних знаків на Алеї Героїв Небесної сотні. В цілому на Майдані Незалежності та в урядовому кварталі людей небагато — декілька сотень на Майдані і близько 100 чоловік біля каплички поруч з верхнім виходом зі станції метро "Хрещатик".

Як і вчора, урядовий квартал перекритий металевими парканами, проте рамок металошукачів вже немає. Однак правоохоронці просять громадян показати вміст ручної поклажі.

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Слід також зазначити, що біля Адміністрації президента вже немає очеплення правоохоронців. Там чергують не більше 10 нацгвардійців біля металевого парканчика, що перекриває проїзд на вул. Банкову з боку вул. Інститутської. Також немає очеплення біля входу в Національний банк.

Як повідомляв УНІАН, 19 лютого поблизу Адміністрації президента сталися сутички між протестувальниками проти торгівлі з окупованим Донбасом і правоохоронцями, що розпочалися після того, як поліція не дала протестувальникам встановити намети біля АП. Згодом частина активістів вирушила до Європейської площі, де біля встановленого пункту пропуску зламала металеву рамку.

Під час зіткнень на Європейській площі учасників акції протесту з правоохоронцями серйозно постраждав поліцейський, п’ятеро протестувальників були затримані. Сьогодні зранку з Деснянського райвідділу поліції випустили командира батальйону ОУН Миколу Коханівського та інших затриманих учора під час зіткнень в центрі Києва прихильників блокади ОРДЛО із силовиками.