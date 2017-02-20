"Не варто приділяти багато уваги": Тука прокоментував визнання Росією "паспортів Л/ДНР"

"Безпосередньо в самому указі йдеться про "окремі райони Луганської та Донецької області України". Таким чином, російська влада з одного боку демонструє свою підтримку цим квазі-республікам, на кшталт "ми вас не кидаємо, робимо все, що можливо", а з іншої точки зору, реально, дійсно Кремль уникає будь-якої юридичної відповідальності за такі дії", - заявив заступник міністра з тимчасово окупованих територій Георгій Тука, повідомляє 112.ua.

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Також, на його думку, визнання Росією "паспортів" бойовиків є провокацією, якій не варто приділяти багато уваги.

"Нам не треба всередині України приділяти дуже велику увагу цьому указу, - МЗС офіційну заяву зробив, президент, наше міністерство, ну хіба що ще варто зробити якусь заяву від імені парламенту і на цьому заспокоїтися", - додав Тука.

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого президент РФ Володимир Путін підписав указ про визнання в Росії "документів", "виданих громадянам України та особам без громадянства, які проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України, до політичного врегулювання ситуації в цих районах".

Президент України Петро Порошенко заявив, що це рішення є черговим доказом російської окупації і порушенням міжнародного права.