"Не варто приділяти багато уваги": Тука прокоментував визнання Росією "паспортів Л/ДНР"
Росія демонструє підтримку бойовикам, визнавши "паспорти" так званих "ЛНР" і "ДНР", але, фактично, уникає юридичної відповідальності, назвавши їх в указі "окремими районами Луганської і Донецької областей", а не "самопроголошеними республіками".
"Безпосередньо в самому указі йдеться про "окремі райони Луганської та Донецької області України". Таким чином, російська влада з одного боку демонструє свою підтримку цим квазі-республікам, на кшталт "ми вас не кидаємо, робимо все, що можливо", а з іншої точки зору, реально, дійсно Кремль уникає будь-якої юридичної відповідальності за такі дії", - заявив заступник міністра з тимчасово окупованих територій Георгій Тука, повідомляє 112.ua.
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Також, на його думку, визнання Росією "паспортів" бойовиків є провокацією, якій не варто приділяти багато уваги.
"Нам не треба всередині України приділяти дуже велику увагу цьому указу, - МЗС офіційну заяву зробив, президент, наше міністерство, ну хіба що ще варто зробити якусь заяву від імені парламенту і на цьому заспокоїтися", - додав Тука.
Як повідомляв УНІАН, 18 лютого президент РФ Володимир Путін підписав указ про визнання в Росії "документів", "виданих громадянам України та особам без громадянства, які проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України, до політичного врегулювання ситуації в цих районах".
Президент України Петро Порошенко заявив, що це рішення є черговим доказом російської окупації і порушенням міжнародного права.