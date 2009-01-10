Газпромівський проект протоколу викликав «певний жах» у партнерів - МЗС

Україна не отримувала офіційної пропозиції Росії про створення міжнародної комісії з моніторингу транзиту природного газу територією України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу заступник міністра закордонних справ України Костянтин ЄЛІСЄЄВ.

Він зазначив, що російська сторона пропонувала створити таку комісію в неофіційному порядку. «Українська сторона цю пропозицію офіційно, згідно із встановленим порядком, від російської сторони в письмовому вигляді не отримала. Те, що ми знаємо, знаємо в неофіційному порядку», - сказав заступник глави МЗС.

За словами К.ЄЛІСЄЄВА, суттю протоколу про створення такої комісії є підпорядкування української газотранспортної системи «Газпрому». «Суть такого протоколу - це, по суті, підпорядкувати українську сторону “Газпрому”, надати російській стороні повний контроль над українською газотранспортною системою і де-факто започаткувати процес експропріації української газотранспортної системи російською стороною», - сказав він.

За словами К.ЄЛІСЄЄВА, цей проект протоколу викликав «певний жах» у європейських партнерів, Комісар ЄС з питань енергетики Андріс ПІБАЛГС відмовився його підписати.

К.ЄЛІСЄЄВ зазначив, що за будь-яких умов цей документ має носити тристоронній характер. «Ми готові працювати в тристоронньому форматі, але те, що пропонується російською стороною, щоб українська сторона стала однією стороною широкого міжнародного процесу, до якого пропонується залучити, крім українського “Нафтогазу”, приблизно 12 газових компаній європейських країн, при цьому більшість з цих компаній контролюється російським «Газпромом», є неприйнятним”, - сказав К.ЄЛІСЄЄВ, додавши, що це ставить Україну в нерівноправне становище.

Крім того, К.ЄЛІСЄЄВ зазначив, що має бути встановлений чіткий принцип паритетності, тобто має бути наданий повний і безперешкодний доступ для європейських і українських експертів для моніторингу об’єктів не лише на українській території, але й на російській.

Також, за його словами, українська сторона вважає, що в разі створення тристоронньої комісії – Україна-Росія-ЄС - вона б мала розглядати можливості укладення двосторонніх контрактів між Україною і ЄС на транзит російського газу територією України.

За словами К.ЄЛІСЄЄВА, в такій тристоронній комісії необхідно визначити транспарентну процедуру ухвалення рішень, які б базувалися на європейських принципах, можливо, консенсусу.

Як повідомляв УНІАН, 9 січня "Газпром" опублікував протокол про створення Міжнародної експертної комісії з контролю за транзитом природного газу через Україну, в якому йдеться, що комісія повинна мати право вільного доступу до документації й об`єктів газотранспортної системи (ГТС) України, а також до підземних запасів газу. Цей документ уже підписано російською стороною, проте поки не підписано з боку Єврокомісії та України.

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ доручив керівництву "Газпрому" в найкоротші терміни добитися підписання багатостороннього протоколу щодо створення міжнародної комісії з моніторингу транзиту газу через територію України.

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вчора, 9 січня, повідомила, що Україна готова підписати протокол, запропонований Росією, за умови паритетного представництва в ній українських і російських експертів.

«Саме в такому дзеркальному варіанті, коли обидві країни – Україна і Росія мають однакові права щодо доступу експертів, ми підпишемо такий протокол, якнайшвидше», - сказала вона.

Між тим офіційний представник "Газпрому" Сергій КУПРІЯНОВ сьогодні, 10 січня, заявив, що Україна не підписала протокол про створення багатосторонньої комісії з моніторингу транзиту газу через територію країни, запропонований Росією, через позицію Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

"Ми бачимо ці заяви (української сторони), але протокол про створення багатосторонньої комісії з моніторингу транзиту газу через територію України так і не підписано, а це значить, що, мабуть, поставкам нашого газу в черговий раз заважає рішення або відсутність рішення Президента України", - сказав він.