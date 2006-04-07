Азаров: Партія регіонів боїться, що партнери зіскочать

Голова політради Партії регіонів Микола АЗАРОВ вважає, що Партії регіонів було б доцільніше перебувати в опозиції через відсутність більшості у Верховній Раді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Якщо вже хочете знати мою особисту думку, то я вважаю, що Партії регіонів зараз доцільніше працювати в опозиції. Це моя особиста думка, це не думка політради», - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що в нинішній ситуації, що склалася в економіці, за відсутності у Партії регіонів твердої більшості і здатності самостійно формувати уряд, партії краще залишатися в опозиції.

При цьому М.АЗАРОВ наголосив, що Партія регіонів не боїться відповідальності, проте зазначив, що зараз у партії не може бути впевненості в партнерах, якщо такі знайдуться серед політичних сил, які пройшли до парламенту. «Ми не бачимо готовності підставити плече нам, дати гарантії, що той курс, який ми запропонували, рішуче підтримуватиметься, ні на якому з етапів наш партнер не зіскочить, що він разом з нами піде до кінця», - сказав М.АЗАРОВ.

М.АЗАРОВ вважає, якщо нинішній економічний курс буде продовжено, то можуть відбутися дострокові вибори найближчим часом.