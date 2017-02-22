Близько 10 тисяч націоналістів вирушають на марш до Верховної Ради (фоторепортаж)

Як передає кореспондент УНІАН, шикується колона з представників цих трьох політичних сил. Голова колони знаходиться навпроти верхнього виходу зі станції метро «Хрещатик», а хвіст - на Майдані Незалежності.

Організатори стверджують, що на акцію зібралися 20 тисяч осіб, проте візуально на мітингу поки що не менше 10 тисяч учасників.

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Як повідомляв УНІАН, заступник голови ВО "Свобода" Андрій Іллєнко вчора під час брифінгу в парламенті повідомив, що о 10.00 на Майдані Незалежності відбудеться збір учасників, які маршем пройдуть до Верховної Ради, де відбудеться мітинг з вимогами до влади: парламенту, уряду й президента.