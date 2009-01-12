Газпром: постачання газу до Європи може початися завтра вранці
16:08, 12 січня 2009Політика
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"Якщо не буде ніяких перешкод..."
Постачання російського газу до Європи може початися завтра о 8.00 за європейським часом.
Як передає власний кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції в Брюсселі заступник голови правління ВАТ «Газпром» Олександр МЕДВЕДЄВ.
«Якщо не буде ніяких перешкод, то постачання газу може початися о 8 ранку за європейськиму часом», - сказав він.
О.Медведєв зазначив, що вже вчора були узгоджені технічні інструкції для експертів, які перебуватимуть на 5 газовимірювальних пунктах в Росії, пунктах на території України і пунктах в країнах Євросоюзу, зокрема, в Словаччині і Румунії.
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