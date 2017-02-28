У СБУ відреагували на заяву Рубана щодо зриву обміну полонених

Про це заявив радник голови СБУ Юрій Тандіт, передає 112 Україна.

"Російські спецслужби намагаються посадити нас за стіл переговорів безпосередньо з терористами... Ніяких обмінів Рубан не міг провести", - зазначив він.

Тандіт наголосив, що останнім часом російськими спецслужбами проводиться низка провокацій щодо обміну полоненими. "Останнім часом, коли на запрошення української делегації нам активно почали допомагати міжнародні представники, ми побачили кілька провокацій, які були організовані, в тому числі використовуючи наших громадян. І, в тому числі, на жаль, Надю Савченко", - сказав він.

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За словами Тандіта, після цих подій СБУ вестиме на лінії розмежування "певну роботу".

Раніше Рубан заявив, що скасування йому пропуску в зону проведення АТО призвело до зриву обміну полоненими.

27 лютого прес-секретар Служби безпеки України Олена Гітлянська повідомила, що СБУ проводить опитування Рубана у зв'язку з фактом порушення ним встановленого порядку перетину лінії розмежування в районі проведення АТО.

Пізніше вона повідомила, що дозвіл керівнику центру визволення полонених ГО "Офіцерський корпус" Володимиру Рубану на перетин лінії зіткнення скасовано.