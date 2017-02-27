Стосовно Рубана складено адмінпротокол за порушення режимних правил – ДПСУ

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

"Державна прикордонна служба України повідомляє, що сьогодні, близько 9.00, у КПВВ «Марʼїнка», під час виїзду на тимчасово непідконтрольну Україні територію, був зафіксований факт порушення громадянином В.Рубаном встановлених режимних правил та складено протокол про адміністративне порушення вимог ст.202 КУпАП", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Рубану відмовлено у пропуску через КПВВ, на даний час Держприкордонслужба спільно зі співробітниками СБУ та Національної поліції вживає подальших невідкладних заходів з перевірки.

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого бойовики заявили, що народний депутат Савченко і Рубан приїхали на територію, підконтрольну "ДНР", щоб відвідати українських військовополонених.

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Керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук заявив, що Служба безпеки попросить Савченко дати пояснення з приводу поїздки до Донецька.

Сьогодні, 27 лютого, Рубан заявив, що СБУ скасувала йому пропуск на в'їзд на тимчасово окуповані території Донецької області.

У Службі безпеки цю інформацію підтвердили. Прес-секретар СБУ Олена Гітлянська повідомила, що співробітники спецслужби здійснюють опитування Рубана у зв'язку з фактом порушення ним встановленого порядку перетину лінії розмежування в районі проведення АТО.