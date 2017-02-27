Рубану скасували дозвіл на в'їзд до "ЛНР" і "ДНР" й заборонили перевозити полонених

"Мені закидають порушення проходження. Мені не можна перевозити посилки і полонених, тільки Геращенко і Тандіт можуть", — сказав він у коментарі InfoResist.

Рубан зазначив, що він в'їжджав в Донецьк через КПП.

"Я не в тому віці й не в тому статусі, щоб ходити таємними стежками. Отримали вказівку Рубана не пускати. В обід я проїжджав, а після обіду — вже ні. Пропуск у мене річний", — говорить він.

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Він додав, що проти нього силовики вчинили смішні дії.

"Приїхала військова поліція, склали протокол за проблискові маячки, які у мене всередині машини стоять в салоні, не стаціонарні. Я їх вмикаю, коли їжджу по "ДНР", коли перевожу полонених. Побачили поламані наручники, спецзасоби — теж склали протокол", — додав він.

Раніше СБУ провела опитування керівника українського центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана у зв'язку з фактом порушення ним встановленого порядку перетину лінії розмежування в районі проведення АТО.

24 лютого бойовики заявили, що народний депутат Надія Савченко та Рубан приїхали на територію, підконтрольну "ДНР", щоб відвідати українських військовополонених.