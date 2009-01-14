Суд "Затулін проти Наливайченка" переноситься

Тверський районний суд Москви переніс на 30 січня процес за позовом депутата Держдуми РФ, директора Інституту країн СНД Костянтина ЗАТУЛІНА до в.о. голови Служби безпеки України Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА про захист честі та гідності й компенсації моральної шкоди.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Інституту країн СНД, таке рішення зумовлене необхідністю виключити будь-які претензії відповідача щодо того, що йому було надано не всі передбачені законодавством можливості виступити на свій захист.

У позові К.ЗАТУЛІН вимагає визнати такими, що не відповідають дійсності, висловлювання на свою адресу В.НАЛИВАЙЧЕНКА в інтерв`ю газеті "Вести" від 22 жовтня 2008 року.

Депутат Держдуми просить суд зобов`язати В.НАЛИВАЙЧЕНКА дати в "Вестях" спростування і стягти з нього 4 мільйони рублів.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада К.ЗАТУЛІН заявив, що планує подати судовий позов до В.НАЛИВАЙЧЕНКА за звинувачення в порушенні українського законодавства, що стало причиною для заборони йому в`їжджати на територію України.

У жовтні В.НАЛИВАЙЧЕНКО в інтерв`ю газеті «Вести» заявив, що, на думку СБУ, К.ЗАТУЛІН порушив закон про правовий статус іноземця. «У ньому прописано норму поваги до законодавства, мови та народу. Ми двічі доводили в суді, що ЗАТУЛІН справді чинив протиправні дії», – сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Він також укотре заявив про відсутність «чорних списків» для громадян РФ в Україні. За словами В.НАЛИВАЙЧЕНКА, СБУ приймає не спискові, а індивідуальні рішення, забороняючи іноземцям – і не тільки росіянам – в`їзд до України.