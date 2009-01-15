Тимошенко і Путін провели телефонні переговори

О 24 годині 14 січня відбулася телефонна розмова Прем‘єр-міністра України Юлії Тимошенко з Прем‘єр-міністром Росії Володимиром Путіним, повідомляє офіційний сайт українського уряду. Під час розмови була досягнута домовленість про проведення в суботу у Москві переговорів Урядів двох країн з газового питання.

Під час розмови була обговорена Концепція зняття всіх проблем у газовому питанні. Прем‘єр-міністри України та Росії також обговорили умови початку транзиту російського природного газу до країн ЄС.

При цьому Прем‘єр-міністр Юлія Тимошенко відправила главі російського Уряду Володимиру Путіну термінову телеграму, в якій гарантувала, що весь обсяг природного газу, який Росія подасть в українську газотранспортну систему, буде доставлений до країн Євросоюзу, за винятком 8% газу, який споживається на роботу газоперекачувальних агрегатів транспортної системи.

У цій телеграмі Уряд України надає Уряду Росії також гарантію щодо оплати природного газу, який буде використаний на технічні потреби, відразу після встановлення ціни на російський природний газ для України.

Діалог прем‘єр-міністрів України та Росії був конструктивним, що дає надію на розв‘язання всіх проблем, накопичених у газовому питанні. Юлія Тимошенко вважає, що знаходження компромісу є можливим.