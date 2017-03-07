Адвокати не задоволені рішенням суду по Насірову і подаватимуть апеляцію

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам після закічнення судового засідання один із адвокатів Насірова Андрій Кузьменко.

"Звичайно ми не задоволені, бо вважаємо це рішення незаконним і протиправним. Свою позицію ми відстоюватимемо в судових інстанціях України та Європейського суду з прав людини", - сказав адвокат.

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Також він висловив сумнів, що у Насірова є 100 млн грн для застави і наголосив, що всі свої кошти голова ДФС задекларував, і ця сума є набагато меншою, ніж 100 млн грн.

Захисник Насірова додав, що голова ДФС не буде вносити заставу до рішення Апеляційного суду. "У нас є 5 днів, щоб оскаржити ухвалу Солом'янського суду. Наскільки мені відомо, гроші на даний момент вноситись не будуть. Насіров висловив бажання оскаржувати ухвалу суду в апеляційному порядку".

Окрім того адвокат заявив, що захист намагатиметься перевести Насірова із слідчого ізолятора до лікарні "Феофанія". Він пояснив, що оскільки його підзахисний досі не виписаний з "Феофанії", то він є стаціонарним хворим. "Мені здається, що зараз повториться те, що було позавчора, коли Насірова протягом 4 годин катали і все ж таки привезли у "Феофанію". Я впевнений. що зараз виникнуть складнощі стосовно його доставки у СІЗО, бо він є стаціонарним хворим. Проте я не виключаю, що це питання буде вирішене шляхом телефонних дзвінків", - розповів Кузьменко.

Відповідаючи на питання журналістів про британский паспорт Насірова адвокат заявив, що такого документа його підзахисний немає, і він взагалі немає ніяких паспортів, крім українських, а тому йому нічого здавати, окрім українських документів.

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Також адвокат додав, що він і його колеги не будуть супроводжувати Насірова до СІЗО і намагатися перешкодити поміщенню його туди, оскільки вони не будуть порушувати ухвалу суду, якою визначено його перебування в слідчому ізоляторі. "Ми жодним чином не збираємося впливати на детективів НАБУ та силові структури. І ми не маємо права це робити, оскільки є ухвала суду, яка набрала законної сили".

Як повідомляв УНІАН, суддя Солом'янського районного суду міста Києва Олександр Бобровник у ніч на 7 березня частково задовольнив клопотання слідчих органів, обравши для голови ДФС Романа Насірова запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 днів, до 30 квітня 2017 року, із можливістю внесення застави у розмірі 100 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що прокуратура вимагала внесення застави у розмірі 2 млрд грн. Таким чином, суд зменшив розмір застави у 20 разів.

Довідка. 2 березня детективи НАБУ у лікарні «Феофанія» вручили Насірову повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

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Слідство вважає, що Насіров протягом 2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу ТОВ «Фірма «Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Надра Геоцентр». У цей період Насіров самостійно прийняв незаконні рішення про розстрочення грошових зобов’язань вказаних підприємств, які не мали на це законних підстав та не надали належні для цього документи. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 млрд грн.

3 березня Кабінет міністрів відсторонив Насірова від виконання обов'язків голови ДФС на час проведення розслідування.