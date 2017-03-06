Насіров: "У мене не було планів залишати країну"

Роман Насіров в інтерв'ю виданню LB.ua заявив, що хоче бути присутнім на сьогоднішньому засіданні суду і відстоювати свої інтереси. Також відсторонений голова ДФС запевняє, що не збирається залишати країну. "У мене не було такого бажання, не було такого плану (залишати країну - ред.)", - сказав він.

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"Найбільше я б хотів, щоб Антикорупційне бюро або Антикорупційна прокуратура доставила мене назад, у стаціонар лікарні, звідки вони мене забрали; щоб вони, якщо хочуть, забезпечили охорону і, скажімо так, нагляд за мною – якщо вони переживають, що я в такому стані хочу кудись зникнути", - додав Насіров.

Також голова ДФС вважає поведінку детективів Антикорупційного бюро, більше "якоюсь піарною дією, ніж дійсним способом розібратися в подіях".

Коментуючи інкриміновані слідчими органами порушення Роман Насіров заявляє, що надані розстрочені платежі "є на сто відсотків законними відповідно до Податкового кодексу та інших нормативних актів, які регулюють його". За його словами, вони ніяк не можуть бути причиною або частиною кримінальної справи.

"Щодо справи, яка буде розглядатися, я більше всіх зацікавлений, щоб вона була розглянута по суті і щоб правота була б доведена", - сказав Насіров.

Нагадаємо, співробітники НАБУ і лікарі швидкої допомоги покинули будівлю Солом'янського районного суду у зв'язку з тим, що термін арешту Насирова закінчився в 00:00 6 березня.