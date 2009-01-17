Медведєв: Україна здатна платити європейську ціну за газ
18:23, 17 січня 2009Політика
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Каже, жодних збитків
Україна цілком здатна платити європейську ціну за газ, упевнений Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ.
Як повідомляє РІА “Новости” , на прес-конференції за підсумками газової конференції в Москві Д.МЕДВЕДЄВ сказав: "Україна має розраховуватися за газ за європейськими цінами, це цілком нормально, і в цьому полягає наша позиція. Нічого збиткового тут немає, наші інші партнери платять ці гроші, і Україна цілком здатна їх платити".
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