У Нацполіції анонсували створення нового офісу для розбудови підрозділів

Очільник Нацполіції Сергій Князєв заявив, що поліції необхідно зосередити зусилля поліцейських на протидії організованим формам злочинності. Про це він заявив під час наради за участі керівників обласних підрозділів Нацполіції під головуванням першого заступника міністра внутрішніх справ України Сергія Ярового, передає прес-служба Нацполіції.

Для цього, за словами Князева, створять Офіс реформ. До нього увійдуть найбільш досвідчені працівники Національної поліції, а також представники МВС, громадськості та міжнародних партнерів Нацполіції. Офіс реформ має розробити чітку концепцію розбудови органів і підрозділів Нацполіції.

Крім того, за його словами, необхідно мінімізувати чинники, які формують криміногенну обстановку в кожному окремому регіоні -це ліс, бурштин, метал, незаконні заволодіння транспортом. Останній має стати своєрідним «лакмусовим папірцем».

Читайте такожНовий голова Нацполіції: Через розбалансованість дисципліни люди не дякують нам (відео)

«Із тої роботи, яка розпочалася в регіонах, ми бачимо різке зниження реєстрації угонів автотранспорту. В деяких регіонах – удвічі. Місто Київ у січні-лютому не може «піднятися» вище 100 угонів, а в великих регіонах ця кількість різко знизилася. Значить, ми на правильному шляху», – підкреслив Князєв.

У той же час він зазначив, що значну увагу у відомстві протидії проблемі зменшення некомплекту у підрозділах.

Як повідомляв УНІАН раніше, в Україні в підрозділі КОРД з'явився повітряний спецназ.

Свої здібності бійці Корду продемонстрували на висоті 80 метрів в одній з висоток столиці.