У Нацполіції з'явився загін повітряного спецназу

Про це повідомив голова Нацполіції Сергій Князєв в Facebook.

"У нас є нарешті повітряний спецназ. Завдяки меценатам та наполегливості генерала Олексія Руденка, в нас з'явилася ще одна можливість рятувати людей", – написав Князєв.

Він також розповів, що свої здібності бійці Корду продемонстрували на висоті 80 метрів в одній з висоток столиці.

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"10 спецназівців продемонстрували несподіваний для зловмисника вхід в приміщення з метою звільнення заручників", – повідомив він.

КОРД побудований за моделлю американського SWAT, основними його завданнями є затримання особливо небезпечних озброєних злочинців і організованих кримінальних груп, проведення спецоперацій по звільненню заручників і т. д. Перші 37 спецназівців КОРД випустилися у березні.