Москаль вступився за російське радіо

Постійний представник Президента України в АРК Генадій МОСКАЛЬ звернувся до голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Віталія ШЕВЧЕНКА з проханням відмінити Розпорядження від 26 вересня цього року "Про реагування на факти порушення законодавства і ліцензійних умов" кримською радіостанцією "Транс-М-радіо", яка, на думку В.ШЕВЧЕНКА, незаконно транслює передачі радіо "Голос России".

Про це йдеться у зверненні Г.МОСКАЛЯ до Нацради, текст якого передано в УНІАН.

На думку представника глави держави, вимоги Нацради є незаконними, оскільки вони суперечать прийнятому Верховною Радою України Закону про ратифікацію "Європейської хартії національних мов або мов меншин". Згідно з цим законом, російська мова визнана регіональною мовою або мовою нацменшин в Україні. Згідно зі ст. 11 Європейської хартії Україна взяла міжнародні зобов`язання, зокрема, вжити належних заходів, щоб радіо- і телеорганізації транслювали програми регіональними мовами або мовами нацменшин; робити аванси трансляції регіональними мовами або мовами нацменшин на регулярній основі або сприяти такій трансляції; Україна зобов`язалася гарантувати свободу прямого прийому радіо- і телепередач із сусідніх країн, які транслюються мовою такою самою або схожою на регіональну мову або мовою меншин, і не перешкоджати трансляції радіо- і телепередач із сусідніх країн.

"Оскільки для Автономної Республіки Крим сусідньою країною є Російська Федерація, де державною мовою є російська мова, радіо- і телетрансляція йде російською мовою, адже ніхто не може бути позбавлений права ретрансляції радіо- і телепередач", - зазначає Г.МОСКАЛЬ. На його думку, в даному разі дії Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення щодо ретрансляції на "Транс-М-радіо" "Голосу России" незаконні і суперечать чинному законодавству. Водночас Представник Президента України в АРК упевнений, що в електронних ЗМІ змінюється політика мовлення у бік збільшення української мови, але цей процес є довгостроковим. "Представник глави держави сподівається, що непорозуміння, які виникли, будуть врегульовані в законному порядку і не стануть предметом політичних спекуляцій", - повідомили в представництві Президента України в АРК.

Як повідомляв УНІАН, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення перевірить кримські ЗМІ щодо виконання ними ліцензій на трансляцію.

За словами заступника голови Нацради Ігоря КУРУСА, в Криму немає жодного російського ЗМІ, разом з тим, є місцеві телерадіокомпанії, які ретранслюють російські телевізійні та радіоканали.

За його словами, Нацрада має в своєму розпорядженні інформацію про те, що все це відбувається з порушенням ліцензій місцевих каналів. «Це не конфлікт між Україною і російськими медіа, а з приватними компаніями, які з метою заробити гроші незаконно ретранслюють російські ЗМІ», - пояснив він.

І.КУРУС не зміг сказати, скільки триватиме перевірка кримських ЗМІ, зазначивши, що це дуже складна робота.