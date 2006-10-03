Розпочнеться ІІ Всеукраїнський дитячий форум „Держава, яка чує дітей”

4-6 жовтня у Києві відбудеться ІІ Всеукраїнський дитячий форум „Держава, яка чує дітей”.

Захід проходитиме з ініціативи Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства освіти та науки України, громадської організації „Центр - „Розвиток демократії” та за підтримки ЮНІСЕФ в Україні, повідомили УНІАН у прес-службі Українського союзу промисловців та підприємців.

У рамках форуму учні столичного ліцею №100 „Поділ” зустрінуться з представниками законодавчої та виконавчої влади, щоб поговорити на актуальні теми сьогодення.

Спілкуватися із ліцеїстами будуть голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони Анатолій КІНАХ, міністр освіти та науки Станіслав НІКОЛАЄНКО, міністр сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО, міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО, міністр юстиції Роман ЗВАРИЧ, Уповноважений Верховної Ради з прав людини Ніна КАРПАЧОВА, народні депутати.

Урочисте відкриття форуму відбудеться завтра о 13.00 за адресою: м. Київ, вул. Покровська, 4-8, актовий зал ліцею №100 „Поділ”.

Акредитація представників ЗМІ проводиться за телефонами: 279-74-80, 234-56-99, 585-42-14.