Затулін прибув до Києва на суд
Депутата Держдуми зустрічали регіонали
Директор Інституту країн СНД, депутат Держдуми Росії Костянтин ЗАТУЛІН прибув до Києва для того, щоб оскаржити рішення Служби безпеки України, що заборонила його в’їзд в Україну.
Як передає кореспондент УНІАН, після свого прибуття К.ЗАТУЛІН відповів журналістам, що метою його приїзду є довести безпідставність обвинувачень на свою адресу.
«Я людина простодушна і вірю в правосуддя», - сказав він, додавши при цьому, що, на його думку, рішення українських спецслужб про заборону йому в’їжджати в Україну «є абсолютно незаконним з точки зору законодавства України».
В аеропорту «Бориспіль», де приземлився літак з К.ЗАТУЛІНИМ, останнього зустрічали ряд депутатів від Партії регіонів.
Як повідомляв УНІАН, 5 жовтня Шевченківський районний суд Києва має розглянути скаргу К.ЗАТУЛІНА до СБУ про заборону йому в’їзду до України «як небажаної персони».
СБУ прийняла рішення заборонити К.ЗАТУЛІНУ в`їзд до України 3 червня цього року. СБУ мотивувала своє рішення діями і вчинками К.ЗАТУЛІНА, який брав участь в акціях протесту проти проведення міжнародних військових навчань у Феодосії, спрямованих на руйнування цілісності Держави Україна.