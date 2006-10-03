Затулін прибув до Києва на суд

Директор Інституту країн СНД, депутат Держдуми Росії Костянтин ЗАТУЛІН прибув до Києва для того, щоб оскаржити рішення Служби безпеки України, що заборонила його в’їзд в Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, після свого прибуття К.ЗАТУЛІН відповів журналістам, що метою його приїзду є довести безпідставність обвинувачень на свою адресу.

«Я людина простодушна і вірю в правосуддя», - сказав він, додавши при цьому, що, на його думку, рішення українських спецслужб про заборону йому в’їжджати в Україну «є абсолютно незаконним з точки зору законодавства України».

В аеропорту «Бориспіль», де приземлився літак з К.ЗАТУЛІНИМ, останнього зустрічали ряд депутатів від Партії регіонів.

Як повідомляв УНІАН, 5 жовтня Шевченківський районний суд Києва має розглянути скаргу К.ЗАТУЛІНА до СБУ про заборону йому в’їзду до України «як небажаної персони».

СБУ прийняла рішення заборонити К.ЗАТУЛІНУ в`їзд до України 3 червня цього року. СБУ мотивувала своє рішення діями і вчинками К.ЗАТУЛІНА, який брав участь в акціях протесту проти проведення міжнародних військових навчань у Феодосії, спрямованих на руйнування цілісності Держави Україна.