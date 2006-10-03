Нашоукраїнцю завдали п`ять ножових поранень

У Нікополі (Дніпропетровська область) напали на керівника місцевого осередку “Нашої України” Костянтина ЛЯЩЕНКА.

Як повідомляє Радіо “Свобода”, постраждалий, який наразі перебуває в лікарні, стверджує, що на нього напали близько 10-ї години вечора. До К.ЛЯЩЕНКА який виходив з автомобіля, з під`їзду вискочив невідомий, і, завдавши п`ять ножових поранень, утік.

Це вже другий в нинішньому році замах на життя депутата Нікопольської міськради. Наприкінці червня невідомі напали на К.ЛЯЩЕНКА поблизу під`їзду його будинку, завдаючи ударів металевими прутами по голові. Нікопольська міліція так і не знайшла винних.

К.ЛЯЩЕНКО є засновником ТРК “Канал-5” і міської газети “Нікопольські вісті”, обирався Нікопольським міським головою й народним депутатом України 2-го скликання.

У Нікопольському осередку “Нашої України” замах на К.ЛЯШЕНКА пов’язують з його політичною діяльністю. На сесії Нікопольської міськради, яка відбулася за день до нападу він виступав за прозоре використання бюджетних коштів.

Міліція поки що не порушувала кримінальної справи за фактом нападу.

Довідка УНІАН. Лященко Костянтин Дмитрович, 1950 р.н. В 1994-1998 рр. народний депутат України. В 2004 р. - довірена особа кандидата в Президенти України Ющенка В.А.