Кого українці вважають винним у підвищенні тарифів (опитування)

Майже половина населення (48,5%) України вважає винним у підвищенні тарифів на житлово-комунальні послуги та газ уряд.

Про це свідчать передані УНІАН результати опитування, проведені Центром Разумкова.

19,1% опитаних покладають відповідальність за це на Президента України, а 6,7% – на місцеву владу. Кожен сьомий з опитаних (14,4%) вважає, що ніхто у підвищенні цін не винен – воно зумовлене підвищенням цін на газ Росією. Решта респондентів вагалися з відповіддю на питання.

Загалом же 72,0% громадян вважають, що підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги для населення є необгрунтованим. Лише 13,7% опитаних вважають, що воно обумовлено об’єктивними причинами. Решта – вагалися з відповіддю на питання.

Серед жителів населених пунктів, де вже відбулося підвищення цін, майже третина (31,3%) вважають, що тепер вони чи їх сім’я не зможуть платити за житлово-комунальні послуги; більше половини (56,9%) відповіли, що вони зможуть оплачувати послуги, але це буде важко зробити; і лише 5,5% не вважають, що підвищення цін на житлово-комунальні послуги призведе до проблем із сімейним бюджетом. Решта респондентів вагалися з відповіддю, або відповіли, що не є споживачами житлово-комунальних послуг і не платять за них.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 15 по 20 вересня 2006 року в усіх регіонах України. Опитано 2010 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки – 2,3%.