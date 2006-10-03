Праві сили планують на 14 жовтня в Києві Марш УПА

У Києві праві сили планують провести 14 жовтня Марш Української повстанської армії з нагоди 64-ї річниці її створення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили сьогодні у Луцьку на спільній прес-конференції представники ВМО «Національний альянс» та Всеукраїнського об’єднання «Свобода».

В програмі заходу - мітинг та урочиста хода ветеранів визвольних змагань. Крім того, наразі тривають переговори з низкою українських артистів про проведення святкового концерту. Організатори мають на меті мобілізувати усі свої сили, щоб саме цього року Марш відбувся вдало, оскільки, за їх словами, довгий час на заваді такого заходу ставали ліві сили.

Лідер «Національного альянсу» Ігор ГУЗЬ на прес-конференції зазначив, що «ми маємо інформацію про бажання деяких шовіністичних організацій зірвати цей захід. Тому звертаємось до міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА проявити свій патріотизм і забезпечити безпеку проведення Маршу в місті Києві 14 жовтня».

Організатори прес-конференції звернулись також до місцевих бізнесменів посприяти перевезенню людей до Києва, а також до обласної, міських та районних рад Волинської області з проханням направити листи до Президента України Віктора ЮЩЕНКА та Верховної Ради з вимогою визнати воїнів ОУН-УПА на державному рівні.

В рамках підготовки майбутнього Маршу на Волині розпочалось розповсюдження агітаційної продукції, яка закликає усіх не байдужих взяти участь у заході.