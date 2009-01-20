Точну ціну на газ для України Газпром назве 1 квітня

Середньорічна ціна газу для України буде нижчою за 250 доларів за тисячу кубометрів.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні на прес-конференції в Москві сказав заступник голови правління ВАТ «Газпром» Олександр МЕДВЕДЄВ.

«Виходячи з тих прогнозів, які є сьогодні, які можуть ще змінитися - тому що остаточна ціна буде відома, коли закінчиться перший квартал 2009 року, - але виходячи з тих прогнозів на нафтопродукти, які є у нас, можна з високим ступенем упевненості сказати, що середньорічна ціна для України з урахуванням 20% знижки буде нижчою за 250 доларів», - сказав О.МЕДВЕДЄВ.

При цьому він зазначив, що точну ціну можна буде назвати 1 квітня.