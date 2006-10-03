Феодосія без НАТО - це незаконно

Сьогодні Севастопольський господарський апеляційний суд залишив у силі рішення Господарського суду Автономної Республіки Крим про незаконність рішення міської ради Феодосії про оголошення Феодосії "територією без НАТО".

Про це УНІАН повідомили у Представництві Президента України в Криму.

За інформацією Представництва, суд Севастополя відхилив апеляційну скаргу міського голови Феодосії Володимира ШАЙДЕРОВА. Рішення депутатського корпусу міськради Феодосії про оголошення міста "територією без НАТО" скасовано. Як нагадали в Представництві, позовна заява до Господарського суду автономії подавалася Постпредом Президента України в АРК Геннадієм МОСКАЛЕМ.

Як повідомляв УНІАН, 27 травня в порт Феодосії прибуло судно "Едвантідж", на борту якого були будівельні матеріали і спецтехніка для вдосконалення тренувальної бази Старокримського полігону ВМСУ. На полігоні планувалося побудувати ангари для проживання учасників навчань "Сі Бриз-2006".

Після прибуття вантажу деякі політичні сили Криму організували протестні акції, заявляючи, що американці прибули до Криму для будівництва бази НАТО.

29 травня міськрада Феодосії ухвалила рішення оголосити Феодосію "територією без НАТО". Крім того, "територіями без НАТО" визнані Ленінський район, селище Партеніт. "Територією без НАТО" ВР автономії оголосила весь Крим.

4 серпня Верховна Рада України ухвалила Закон "Про схвалення рішення про допуск підрозділів Збройних сил інших держав на територію України в 2006 році для участі в багатонаціональних військових навчаннях".

8 серпня Господарський суд АРК визнав незаконним і відмінив рішення міськради Феодосії про оголошення Феодосії "територією без НАТО".