Ющенко доводить високу стабільність української економіки

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підкреслив високі показники стабільності української економіки.

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому глава Української держави наголосив сьогодні у Берліні під час зустрічі з представниками німецьких ділових кіл.

«В економічній частині в цілому макроекономіка сформована на досить високих показниках стабільності», - зазначив він, додавши, що динаміка приросту ВВП в державі становить близько 5%, а дефіцит бюджету дорівнює 1,4%.

Крім того, за його словами, сьогодні в Україні спостерігається найнижчий рівень безробіття, зокрема за методикою Міжнародної організації праці вона дорівнює 2,5%.

Також наголосив В.ЮЩЕНКО, всі галузі української економіки дають позитивний приріст, об’єм інвестицій в 2005 році був на рівні 7,4 млрд. дол., а у цьому році динаміка іноземних інвестицій у першому півріччі в 4 рази перебільшує минулорічний період.

При цьому В.ЮЩЕНКО підкреслив, що Україна свого часу скасувала візовий режим для громадян ЄС, що призвело до суттєвого посилення ділової активності.

«Ми виходимо з того, що основними цілями поточної національної політики є збалансування макропоказників, що забезпечило б збалансований бюджет країни», - сказав В.ЮЩЕНКО, додавши також, що триває робота і над торговельним балансом.

Також він підкреслив стабільність валютного ринку та суттєве зростання резервів Національного банку України.

Водночас В.ЮЩЕНКО сказав, що основні зусилля української влади в 2007 році повинні бути спрямовані на реалізацію «політики змін».

Особливо, за його словами, це стосується гуманітарної і соціальної сфери, яка має високе податкове навантаження.

Крім того, зазначив Президент, на порядку денному стоїть реалізація фіскальної реформи, метою якої є зниження податків.

«Я думаю, що в цілому в суспільстві і в політичних колах є розуміння логіки таких процесів», - зазначив В.ЮЩЕНКО.

При цьому він вкотре наголосив на тому, що основною метою на міжнародному ринку для України є її вступ до СОТ, формування зони вільної торгівлі з ЄС та лібералізація візового режиму ЄС стосовно громадян України.