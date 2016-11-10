Обвинувачений у справі про збитий ІЛ-76 заявив, що не знав про бойовиків "ЛНР" в аеропорту

Обвинувачений у справі про збитий бойовиками літак ІЛ-76 генерал-майор Віктор Назаров заперечив надходження до нього даних про перебування груп бойовиків в аеропорту Луганська станом на 13 червня 2014 року, передає "Радіо Свобода".

«Підкреслюю: протягом 13-го числа жодна службова особа мені ні в який спосіб інформації про існування якихось груп бойовиків не доводила. Хоча така можливість була», – сказав він.

Водночас, за словами Назарова, серед інформації, яку отримували співробітники СБУ в той період щодо ситуації в зоні бойових дій, було чимало неперевірених або застарілих даних.

«Ми використовували будь-яку інформацію, яка нам надавалась. Інформація надавалась на просто якихось аркушах паперу, інформація надавалась смс на мобільні телефони, якимись фото, ммс. Всю цю інформацію ми отримували, ніколи ніяка інформація не відкидалась без того, щоб на неї було звернуто увагу. Її було дуже багато... Мій досвід дає мені право стверджувати, що за той період така інформація підтверджувалась не більше, як в 5% або максимум 10% випадків. 90% - це була недостовірна інформація або вже застаріла», - зазначив він.

Назаров додав, що довідка, яка лягла в основу оголошення йому підозри, «не була формально навіть документом". Він також заявив про недосконалість українського законодавства. Зокрема, положення про проведення антитерористичної операції, ухваленого ще 2004 року, яке на момент оголошення владою АТО, на 2014 рік, як вважає Назаров, не відповідало реаліям.

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«Керівником АТО генерал-лейтенантом Віктором Муженком було ухвалене рішення про створення відповідного штабу. Оскільки законодавчо ніде такий штаб не був передбачений, то, порадившись, ми вирішили створити так званий штаб антитерористичної операції», - сказав Назаров, додавши, що функціональні обов’язки керівництва штабу не були чітко визначені.

Наступне засідання суду заплановане на 23 листопада. Суд продовжить допитувати свідків. Раніше співробітники СБУ, свідки, яких суд опитував у справі, заявляли, що передавали до штабу АТО інформацію про перебування там групи бойовиків з переносним зенітно-ракетним комплексом (ПЗРК).

Зазначається, що у Павлограді на Дніпропетровщині вже майже півроку триває суд у справі про загибель у збитому озброєними сепаратистами літаку ІЛ-76 українських військових. На лаві підсудних - одна особа - Назаров, який на момент трагедії був начальником Штабу антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, 14 червня 2014 року вночі при заході на посадку в аеропорту Луганська пострілом з російського зенітно-ракетного комплексу бойовики збили військово-транспортний літак ЗСУ Іл-76. На борту літака, окрім дев'яти членів екіпажу, перебували 40 військовослужбовців. Усі вони загинули.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею "теракт". Також Генпрокуратура розпочала кримінальне провадження стосовно посадовців ЗСУ та Оперативного штабу АТО, з вини яких загинули 49 військовослужбовців, знищено літак Іл-76, озброєння та військове майно.

За даними ГПУ, військові службові особи ЗСУ та Оперативного штабу управління АТО проігнорували наявну інформацію про активізацію діяльності терористів поблизу аеропорту Луганська, а також перебування на їхньому озброєнні переносних ЗРК, і не вжили заходів із безпечної посадки літака у районі проведення АТО.

25 листопада 2014 року Печерський райсуд Києва частково ухвалив клопотання ГПУ, обравши на два місяці утримання під вартою як міру запобіжного заходу з можливістю внесення застави в розмірі 365 тис. 400 грн для Назарова. Він підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України – недбале ставлення військової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинені в бойовій обстановці.

9 грудня того ж року Апеляційний суд Києва зменшив з 365 тис. грн до 97 тис. грн суму застави, обраної як запобіжний захід для Назарова. Ухвалою Апеляційного суду було скасовано рішення суду першої інстанції про обрання запобіжного заходу Назарову у вигляді арешту, оскільки він уже вніс заставу.