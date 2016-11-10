Справа про збитий ІЛ-76: у Павлограді стартував допит головного підозрюваного

Сьогодні Павлоградський суд розпочав допит генерал-майора Назарова, якому інкримінують службову недбалість, яка призвела до загибелі військових.

Мова йде про трагедію, яка сталась в ніч з 13 на 14 червня 2014 року, коли український військовий літак Іл-76 заходив на посадку у Луганський аеропорт, і був збитий бойовиками.

Під час катастрофи загинули 40 українських десантників та 9 членів екіпажу.

Прокуратура вважає, що Назаров мав дані розвідки про загрозу теракту, однак все ж дозволив політ.

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В свою чергу генерал-майор своєї провини не визнає і зазначає, що на час катастрофи не мав стосунку до планування маршрутів.

В разі, якщо вину Назарова доведуть, то йому загрожує до 8 років ув’язнення.

Нагадаємо, 14 червня 2014 року літак ІЛ-76 був збитий пострілом при заході в аеропорт Луганська. В результаті загинуло 9 членів екіпажу та 40 військових Збройних сил України.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею "теракт". Кримінальну справу про службове недбальство, що спричинило масову загибель людей, розглядає Павлоградський суд, на Дніпропетровщині.

Пізніше ватажку терористичної організації «ЛНР» Ігорю Плотницькому та двом членам незаконних збройних формувань Андрію Патрушеву та Олександру Гурєєву слідчі УСБУ в Дніпропетровській області при погодженні прокурора заочно повідомили про підозру у скоєнні теракту щодо літака ІЛ-76.