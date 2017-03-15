ВР сьогодні розгляне питання стосовно захисту прав внутрішньо переміщених осіб

Сьогодні Верховна Рада України розгляне низку питань щодо захисту прав внутрішньо переміщених осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, це проекти законів щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей внутрішньо переміщених осіб та реалізацію права таких осіб на безоплатне тимчасове проживання.

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Також депутати розглянять законопроект про статус і соціальний захист мирних громадян, які постраждали внаслідок проведення антитерористичної операції.

Крім того, сьогодні ВР, зокрема, розглядане питання щодо рекомендацій парламентських слухань та призначення іменних стипендій парламенту для найталановитіших молодих учених.