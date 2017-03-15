Парубій скликає засідання лідерів фракцій - Ляшко

О 13.00 голова Верховної Ради Андрій Парубій проведе засідання з лідерами фракцій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова фракції Радикальної партії Олег Ляшко.

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“Зараз на першу годину голова парламенту Андрій Парубій скликає засідання керівників фракцій тут, на третьому поверсі”, - сказав Ляшко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні заступник голови Верховної Ради Оксана Сироїд закрила засідання Верховної Ради, яке розпочалось о 10:00.

Це сталося після того, як до зали парламенту прийшли поліцейські, за участю яких напередодні стався інцидент та сутичка із народним депутатом.