НСНУ делегує Безсмертного передати ультиматум

Політрада партії “Народний Союз “Наша Україна” вирішила делегувати голову політради НСНУ Романа БЕЗСМЕРТНОГО на остаточні переговори щодо коаліції з лідерами політичних сил, що планують створити коаліцію національної єдності, з жорсткими вимогами дотримання Універсалу національної єдності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам керівник інформаційного департаменту блоку «Наша Україна», член політради НСНУ Тетяна МОКРІДІ.

«Вирішили делегувати голову ради Р.БЕЗСМЕРТНОГО на переговори з жорсткими вимогами: коаліція - виключно на умовах тексту Універсалу без жодних розбіжностей, застережень, виключень і інших речей», - сказала вона.

«Якщо цього немає, днями «Наша Україна» оголошує перехід в опозицію», - додала Т.МОКРІДІ.

Вона зазначила, що за таке рішення проголосували 94 члени політради НСНУ, 10 – утримались, 10 – проголосували проти.

При цьому вона додала, що переговори лідерыв партій мають відбутися завтра, і в них, як очікується, мають взяти участь лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ, лідер Соцпартії Олександр МОРОЗ та лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО.