Ющенко: в Україні ніколи не буде повернення до авторитаризму

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що в Україні ніколи не буде повернення до авторитаризму.

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому він наголосив сьогодні у своєму виступі після отримання берлінської премії «Квадрига» за досягнення у розвитку демократії.

«В Україні ніколи не буде повернення до авторитаризму. Я Президент, я був і залишаюся гарантом незворотності демократичних реформ в моїй країні, утвердження громадянського суспільства і верховенства права, повноцінного втілення європейських і євроатлантичних устремлінь», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Він також підкреслив, що Помаранчева революція стала початком демократичних процесів в державі, проте її імпульс є нездоланним.

За його словами, Помаранчева революція не стала явищем застиглим, «вона розвивається, вона живе і сьогодні», підкресливши, що сьогоднішня суть тих політичних подій, в яких живе Україна – це об’єднавче начало, об’єднання України і недопущення берлінської стіни посеред мого народу».

За словами глави Української держави, мова йде про досягнення духовної, політичної, історичної, мовної та інших гармоній, яких потребує українське суспільство.

«Це нелегка практика, нелегкий вибір, коли іноді суспільство ділиться навпіл, іноді здається, що протистояння є на стільки складними, що вони не підвладні одному поколінню політиків», - зазначив він.

Водночас, за його словами, життя є мудрим, і український народ поступово консолідується.

«Україна постає соборною європейською країною, ми здійснюємо ці кроки з чітким розумінням, що ідея українського об’єднання не підмінює демократичний процес, якого потребує і суспільство і держава», - сказав він.

За словами Президента, «незважаючи на ті суперечливі заяви, різні і по природі і по характеру, ключові політичні сили країни сьогодні усвідомлюють вагу суспільного вибору».

Він підкреслив, що мова іде про чіткі і конкретні речі, про зобов’язання політичних сил, що сформували в Україні уряд, парламент, парламентську більшість і підписали Універсал національної єдності.

Стосовно цього документа, В.ЮЩЕНКО зазначив, що можливо, він є першим в історії України, який ставить за мету політичній еліті нації об’єднатися навколо національних пріоритетів.

«По суті, мова іде про збалансовану систему влади, про досягнення зримого результату у забезпеченні рівності кожного перед законом та в боротьбі з корупцією», - сказав Президент.

«Ми говоримо про створення дієвого механізму контролю за реалізацією постулатів української Конституції, врешті-решт – про появу справжніх зрілих політичних партій, які виконують волю громадян України», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

При цьому він підкреслив, що на тлі цих завдань перед українською демократією безумовно стоять непоодинокі виклики.

В тому числі йдеться і про зміни, які торкнулися української Конституції, а також про ту логіку подій, яка сьогодні спостерігається в політичному процесі всередині держави.

«Хочу сказати лише про те, що я ставлю всю повноту належної мені влади і всю політичну волю для того, щоб Україна і надалі жила повноцінним демократичним життям», - наголосив він, підкресливши, що Україна очікує від німецьких і всіх європейських партнерів розуміння, а також прагне здобути їхній досвід, «бо щоденний захист демократії є актуальним не лише для України, але й для всієї Європи», - заявив Президент України.