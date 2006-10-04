Луценко проситиме прокуратуру арештувати депутата Мельника

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО проситиме прокуратуру заарештувати депутата Верховної Ради Криму, представника блоку "За Януковича!" Олександра МЕЛЬНИКА.

Як повідомляє “5 канал”, про це Ю.ЛУЦЕНКО заявив 3 жовтня, перебуваючи з робочою поїздкою на Миколаївщині.

На переконання Ю.ЛУЦЕНКА, “ми зможемо обгрунтовано довести прокуратурі необхідність арешту пана МЕЛЬНИКА. Принаймні, ми будемо все для цього робити”. При цьому міністр спрогнозував, що О.МЕЛЬНИК може бути заарештований впродовж 10-15 найближчих діб.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура України не знайшла у матеріалах кримінальної справи, в якій фігурує О.МЕЛЬНИК, достатньо доказів, які б свідчили про його вину, і тому вважає недоцільним подальше його утримання під вартою.

Депутата підозрюють в організації вбивства двох кримських бізнесменів, його також називають одним із лідерів організованого злочинного угруповання "Сейлем".