Червоненко пропонує засунути амбіції в одне місце

Член політради партії «Народний Союз «Наша Україна» Євген ЧЕРВОНЕНКО переконаний, що політики повинні відмовитися від своїх особистих амбіцій в процесі створення коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Є.ЧЕРВОНЕНКО заявив журналістам після засідання політради НСНУ в Києві.

«Головне засунути в одне місце, даруйте, хто ти є в Україні. Давайте трішки говорити про Україну і про людей», - сказав він.

Він також зазначив що, працюючи головою Запорізької облдержадміністрації, зумів продемонструвати пошук консенсусу з усіма політичними силами, представленими в регіоні. «Кожен повинен свою чашу випити до кінця» - підкреслив Є.ЧЕРВОНЕНКО.

Він висловив переконаність в тому, що «хорошим приводом всім зберегти своє обличчя», перш за все, перед народом України було б чітке виконання положень Універсалу національної єдності. «Я нічого нового не скажу, м`яч на іншій стороні» - додав Є.ЧЕРВОНЕНКО.